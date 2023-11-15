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Жители Твери рассказали о любимых местах в народном тревел-шоу «Покажи мне свой город»

Жители Твери рассказали о любимых местах в народном тревел-шоу «Покажи мне свой город»

Тверь стала героем третьего выпуска тревел-шоу «Покажи мне СВОЙ город» В этом выпуске тверские актеры театра драмы Геннадий Бабинов и Екатерина Юркова рассказывают о своих любимых местах в столице Верхневолжья.

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