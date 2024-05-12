Появилась информация про загадочный процессор Nokia Аналитик Юки Ясуо-YuuKi_AnS не...

Появилась информация про загадочный процессор NokiaАналитик Юки Ясуо-YuuKi_AnS недавно показал процессор с брендом Nokia на верхней крышке платформы X, сообщив, что он был изготовлен компанией Intel на 43-й неделе 2020 года.
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