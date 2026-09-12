Одноклассник Toyota Alphard с акцентом на комфорте пассажиров и заменой батареи за 90 секунд. Представлен минивэн SAIC Maxus 9 2027

Электрическая силовая установка выдает 245 л.с. и позволяет проехать 560 км на одной зарядке Компания SAIC Maxus представила в Китае Maxus 9 2027 — просторный электрический минивэн с запасом хода до 560 км.
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