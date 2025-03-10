Поддержка Зеленского на Украине упала: рейтинг достиг 4%

АндрейБорков

То, что рейтинг клоуна Вована падает это не повод для радости россиян. То, что Зеленский урод и сучара, тут даже разговоров иных нет и быть не может, но это связано с поражением УкРуины на СВО и тем, что мистер Трамп "поставил на место" охеревшего просроченного Зеленского. Тем не менее те же хохлопитеки, то есть 80-85% населения территорий, которые до 1991 года назывались УССР, отношения к войне с Россией сильно не поменяли, их отношение к России и россиянам осталось тем же, каким и было - от лютой ненависти до просто ненависти. Для укропитека(укрошумера, хохлошумера) во всем и всегда виновата Россия. Вспомним 90-е, газ не поставляли бесплатно, Черноморский Флот на хер послал, в Севастополе и большей части Крыма отношение к Бандере и укронацистам было хреновым. В начале 2000-х не дали газ воровать, ограничили возможности пользоваться ресурсами и богатствами РФ. Потом насчет ЕС и прочей пидарастии, майдан 2014, Крымская Весна, ДНР и ЛНР... Еще до СВО мои знакомые, служили вместе, к родне в Николаев ездили. Так в Николаеве(!!!) их родня даже не сомневалась, что Донецк и Луганск обстреливают русские, а их ВСУ стоят на защите, герои, мать их. И это в Николаеве! По этому кого на этой УкРуине ни поставь править, хоть того же Зеленского, хоть бывшего правителя Порошенко, хоть Юлю Тимошенко, разница будет в фамилии правителя и "откатах" для шоблы правителя, а все остальное останется тем же и так же, особенно ненависть укропитеков к россиянам и России. По этому жалеть их не надо и нельзя, чем меньше их останется, тем лучше будет для России.