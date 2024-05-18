⚡️ В 2025 году в Джанкойском районе откроют 4 детских сада на 620 мест В Победном откроют детский сад, рассчитанный на 150 мест.
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⚡️ В 2025 году в Джанкойском районе откроют 4 детских сада на 620 мест В Победном откроют детский сад, рассчитанный на 150 мест.