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Долина пошутила, что согласна занять место Пугачевой

Долина пошутила, что согласна занять место Пугачевой

Певица Лариса Долина иронично согласилась занять место Аллы Пугачевой и стать новой примадонной российской эстрады.

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