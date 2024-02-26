Стартап представил электрический гидроцикл в стиле Бэтмена

Электрический гидроцикл PWC / © Viva Electric Jets Электрическое судно способно развивать скорость около 96,5 километров в час, оно оснащено электродвигателем мощностью 174 лошадиные силы, аккумуляторной батареей емкостью 27 кВтч, которой хватает на 50 километров, и функцией быстрой зарядки.