БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Байден не может сказать — «я устал, я ухожу»

Байден не может сказать — «я устал, я ухожу»

Пресловутое «глубинное государство» крепко держит за жабры формального хозяина Белого дома Евгений Берсенев На фото: президент США Джо Байден (Фото: AP Photo/Matt Slocum/TASS) Материал комментируют: Константин Блохин Поведение главы Белого дома Джо Байдена на публике дает серьезный повод сомневаться в возможности его переизбрания на новый срок в 2024 году, слишком уж заметны стали изменения состояния президента за последние десять лет, пишет в американском издании The Washington Post журналистка и блогер Меган Макардл.

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