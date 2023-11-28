Лукашенко уволил своего помощника за поступок, несовместимый с госслужбой

Лариса Поплавская

Правильно так и надо бороться с зазвездевшимися чинушами, депутатами и прочими руководителями. а вот мэр их ХМАО не ЗАХОТЕЛ оставить свой пост после пьянки за рулем. Доверять свои жизни таким депутатам мы не должны. Звездная болезнь излечивается только приземлением. Ваше детство и юношество позади. Поэтому "Я больше не буду" звучит нелепо и глупо. Оказывается у него еще и согласия надо спрашивать на его увольнение.