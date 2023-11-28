Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Лукашенко уволил своего помощника за поступок, несовместимый с госслужбой

Лукашенко уволил своего помощника за поступок, несовместимый с госслужбой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил своего помощника, инспектора по Витебской области Игоря Брыло из-за недопустимого поступка.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
Правильно так и надо бороться с зазвездевшимися  чинушами, депутатами и прочими руководителями. а вот  мэр их ХМАО  не ЗАХОТЕЛ оставить свой пост после  пьянки за рулем. Доверять свои жизни таким депутатам мы не должны. Звездная болезнь излечивается только приземлением. Ваше детство и юношество позади. Поэтому &quot;Я больше не буду&quot; звучит нелепо и глупо. Оказывается у него еще и согласия надо спрашивать на его увольнение.
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