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Царьград

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Эксперты назвали мощную диету, способную избавить от 15 кг за месяц

Эксперты назвали мощную диету, способную избавить от 15 кг за месяц

Диета обещает избавить от более десятка кг всего за месяцСпециалисты считают, что в процессе похудения не стоит прибегать к голоданию, поскольку это может только навредить организму.

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