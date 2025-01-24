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Приколисты

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Свежие комментарии

  • Оксана
    🤣👍👍👍Верный друг!
  • ММ
    Я хочу поддержать освобождение Одессы от фашизма!ОДЕССА ... она такая
  • Элеонора Коган
    Да, судьба, от неё не уйдёшь и так же считала моя мама.Своей судьбы я никому не пожелаю.Хорошее настроение

Грамотеи...

Грамотеи...

А помните, ещё совсем недавно всем было абсолютно наплевать на эти ваши "надеть-одеть". Все говорили как хотели, я сам лично считал, что «надеть» это как-то по деревенски что-ли звучит, никто никого не поправлял с торжествующим злорадством, не пояснял, в чём там роковая ошибка сокрыта и ключевая разница где, не приводил смешных примеров нелепости непонимания столь очевидных вещей и не поражался вопиющему уровню невежества собеседника, попутавшего этот лингвистический рамс, все поголовно были культурными и образованными людьми и мир был светел и добр к нам и Бог ласково улыбался из-за облаков.

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