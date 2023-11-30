Что и почему нельзя вывозить из России

1 декабря в России вступил в силу запрет на вывоз твердой пшеницы за рубеж. А в будущем зерно из страны могут запретить вывозить в принципе- но только в том случае, если его запасы на складах достигнут критической отметки, сообщают СМИ со ссылкой на межведомственную рабочую группу по нетарифным мерам регулирования.
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