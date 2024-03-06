Нижегородцы получили "Ключ к Городу молодёжи"

Нижегородская делегация получила символическое поощрение на Всемирном фестивале молодёжи-2024.Нижегородская делегация получила "Ключ к Городу молодёжи" от организаторов ВФМ-2024, рассказал в Telegram губернатор региона Глеб Никитин.
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