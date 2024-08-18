Кубачи – уникальное селение в Дагестане, известное ныне не только в России, но и во всем мире работами своих мастеров-ювелиров.
Тут творят из серебра и плетут кольчуги — тайны и традиции древнего Кубачи
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Т
Татьяна
Давно неравнодушна к изделиям мастеров из Кубачи. 40 лет назад, будучи проездом в Майкопе, купила кольцо, очень красивое. А 11 лет назад, на выставке застыла возле серебрянного кувшина. Муж не выдержал, подарил. Тенерь, это семейная реликвия, в память о муже. Вода в нашем городе не очень хорошая, поэтому пьем из чудесного серебрянного кувшина. Спасибо мастеру! Отдельное спасибо за историю! не знала, что в VI—XV веках это горное поселение являлось центром вольного государства Зирихгерана (в переводе с персидского кольчужники).
Ответить
15 час.
Свежие комментарии