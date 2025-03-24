Почему электромобили не находят своего покупателя в России: пять ключевых причин Ирэн ОрлонскаяЭлектромобили становятся все более популярными в странах с развитой инфраструктурой и высоким уровнем экологической сознательности.
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