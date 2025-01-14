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Депутат Верховной Рады заявил о преступлениях режима Зеленского в начале СВО. Как его пытали в подвалах СБУ и почему хотели убить?

Депутат Верховной Рады заявил о преступлениях режима Зеленского в начале СВО. Как его пытали в подвалах СБУ и почему хотели убить?

Депутат Верховной Рады, бывший член президентской партии «Слуга народа» Артем Дмитрук опубликовал видео с критикой властей, в котором рассказал, как сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) похитили его и жестоко пытали в одном из подвалов в Одессе.

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