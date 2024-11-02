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Россия потратила миллионы долларов на поставки креветок из Китая в 2024 году

Россия потратила миллионы долларов на поставки креветок из Китая в 2024 году

С января по сентябрь 2024 года Россия закупила креветок из Китая на 12,5 миллиона долларов. Всего за девять месяцев импорт оказался вдвое выше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные аналитического центра «Рыбного Союза».

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