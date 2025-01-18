Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 872 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sergmann
    Так и будет, как описывает автор, если сегодня закрыть глаза, лет через 10 так и будет. У нас в городе, 2 ученика и и..."Этих существ наз...
  • Валерий Евстафьев
    Если у автора нет предложений, то зачем автор нагнетает истерию?"Этих существ наз...
  • дмитрий чагин
    А наступить ему на ногу и стреножить шокером не судьба?«Молится! В автоб...

"А я предупреждал, что сгорит. Видел, как там готовят?": Иноземцам подпалили палатку с шаурмой в Подмосковье

"А я предупреждал, что сгорит. Видел, как там готовят?": Иноземцам подпалили палатку с шаурмой в Подмосковье

Avia.pro - СМИ Вчера вечером, когда я спешила на электричку, привычный вид станции «Подольск» резко сменился на эпизод из фильма-катастрофы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВБ
Влад Бонд
А почему не в Мытищах?
Ответить
4 час.
Зоя Гольдштаб
Давно пора.....
Ответить
4 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Не покупайте ничего в этих крысятниках! Скоро эти мрази начнут намеренно травить население!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх