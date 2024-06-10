Куда поехать отдыхать пенсионерам: рекомендации турэксперта

МОСКВА, 10 июня, ФедералПресс. Возраст не помеха для того, чтобы отправиться в путешествие. Как пенсионерам получить максимум незабываемых впечатлений в поездке, поделилась с «ФедералПресс» лектор Российского общества «Знание» и эксперт в сфере внутреннего туризма Анастасия Бокарева.