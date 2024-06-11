Песков ответил на решение США вооружать украинский нацбат «Азов»

США ничем не гнушаются в попытках подавить Россию. А Украину и ее жителей использует в качестве инструмента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о решении Вашингтона снять запрет на вооружение нацбата «Азов»*.