Американские СМИ рассказали о преимуществе России из-за дефицита снарядов у ВСУ

Российские войска сумели перехватить инициативу на большей части фронта, наступая под Авдеевкой, Купянском, Артемовском) и Марьинкой, причем в критический для Киева момент, пишет The New York Times (NYT).
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