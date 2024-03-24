Дачный туалет на улице : 20+ классных идей обустройства, которые так легко повторить

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Квартира, дом, дача

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Зачем ограничивать декоративные решения только садовым столиком или цветочными клумбами, если даже маленький туалет под сенью деревьев может стать настоящим произведением искусства? Необычные идеи декора, практичные решения и красивые элементы помогут превратить тот самый домик, которые часто прячут от глаз и ставят в самое неприметное место, в гармоничное продолжение вашего садового уголка.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Идеи неплохие.Приятные.
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12 час.
Элеонора Коган
Мне понравилось, очень мило!!!
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12 час.

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