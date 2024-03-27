Женщина свесилась с окна в Петрозаводске и молила о помощи

Пожарные карельской столицы спасли страдающую от потери памяти пенсионерку Во вторник в 12 часов 55 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что в доме на Первомайском проспекте пожилая женщина свесилась с окна второго этажа и просит о помощи.
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