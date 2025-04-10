Император Тотти, царь Мостовой и триумф лучших в 34 номинациях!

В Москве 8 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер прошла церемония вручения наград международной премии в области спорта и букмекерстваВ Москве 8 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер прошла церемония вручения наград международной премии в области спорта и букмекерства Премия РБ 2025.