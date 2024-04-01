В центре Челябинска встало движение троллейбусов

Из аварии на оживленном перекрестке в Челябинске встало движение троллейбусов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре ООО «ЧелябГЭТ», остановилось движение троллейбусов на пересечении проспектов Ленина и Свердловском в направлении ЧТЗ и троллейбусного депо.