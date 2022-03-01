«Специально цены повышать не будем, но…»: сеть аптек «Монастырёв» сделала заявление

«Сейчас все мы оказались в непростой ситуации», — так начинается обращение. Далее в нём руководство сети аптек официально заявляет: «…никакого специального повышения цен и остановки продаж товаров в нашей сети нет и не планируется в будущем.
«Сейчас все мы оказались в непростой ситуации», — так начинается обращение. Далее в нём руководство сети аптек официально заявляет: «…никакого специального повышения цен и остановки продаж товаров в нашей сети нет и не планируется в будущем.
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