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Чемпионат Испании. «Севилья» примет «Алавес», «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Атлетиком» завтра, «Жирона» с «Альмерией» – в воскресенье

Чемпионат Испании. «Севилья» примет «Алавес», «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Атлетиком» завтра, «Жирона» с «Альмерией» – в воскресенье

 В субботу «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет с «Атлетиком» на выезде.  В воскресенье «Жирона» сыграет в гостях с «Альмерией».

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