Тыловой подвиг новосибирцев в годы войны увековечен в альманахе «Трудовая доблесть»

Обращаясь к землякам, Андрей Травников напомнил, что в регионе уже больше четверти века ведётся большая работа по увековечиванию памяти фронтовиков-новосибирцев: «Это коллективная работа, которую ведут отряды поискового движения, ветеранские организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии