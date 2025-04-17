Тыловой подвиг новосибирцев в годы войны увековечен в альманахе «Трудовая доблесть»

Обращаясь к землякам, Андрей Травников напомнил, что в регионе уже больше четверти века ведётся большая работа по увековечиванию памяти фронтовиков-новосибирцев: «Это коллективная работа, которую ведут отряды поискового движения, ветеранские организации.