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  • Лариса Голубицкая
    Автор,а с какой целью вы написали этот пасквиль? Больше писать не о чем? Прямо не статья а ужас как выживали наши дед...СССР был страной ...
  • Санек Совков Совков
    а как ты догадалась ...??? когда открыли доступ к архивам всё так и получилось .СССР был страной ...
  • Семен Жаров
    Олег, прекрасно знаю Ваш метод ухода от прямого ответа (Для увода разговора в сторону!)!!!... ... Без прямого ответа ...СССР был страной ...

СССР был страной свободного труда или страной рабов?

СССР был страной свободного труда или страной рабов?

тропой самурая Что же построили в конце концов после долгих лет террора и репрессий? Получилась ли страна для освобождённого туда или построили страну тотального рабства сменив "орла" на "звезду"? Автор не предлагает никаких личных убеждений.

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Санек Совков Совков
ЧТО ЗА МРАЗЬ ПЕДЕРАСТНАЯ ЭТО ГАВНО ВЫСРАЛА !???
саша дмитренко
совок совкович)))
Евгений Гоголев
Опять хохлы и бандерлохи пришли на русский сайт посрать.
Санек Совков Совков
Александр Григоров
в основном такие и были репрессированные ...в кавычках
Сергей Зимин
Тот дед который сторожа зарезал и его за это расстреляли всю оставшуюся жизнь коммунистов не любил? Кто то видел уголовников любящих кого нибудь кроме себя?
Санек Совков Совков
https://www.youtube.com/watch?v=gsWRPJVk_LE&t=78s
Сергей Зимин
Написать подобного бреда можно горы а наснимать еще больше. А то что это высосано из пальца видно любому кто интересовался историей или хотя бы слушал рассказы очевидцев.
Санек Совков Совков
оч серьёзный и интересный проект ! https://www.youtube.com/channel/UC3VDbjQ1hnY4zSRHgAfAK-A
Румина Мавлеева (Саитова)
Наверно не за 3 колоска.а за смерть сторожа..
Николай Смирнов
В СССР уголовные дела заводили если цена украденного была больше 50 руб. В 30-х годах за 50 руб можно было купить 150 кг муки. Вот такие 3 колоска, по 50 кг каждый.
Санек Совков Совков
а как ты догадалась ...??? когда открыли доступ к архивам всё так и получилось .
Санек Совков Совков
ВО !! СТРАНА СВОБОДНОГО ТРУДА ! https://www.youtube.com/watch?v=cOBoDT-3oM0&t=11s
Сергей Зимин
Это для лохов новость а я это давно знаю
Санек Совков Совков
ты давно знаешь что ты лох ! ? объясни я чёт не понял ...
Сергей Зимин
Знаю что у меня оппонент лох, оказывается еще и безнадежный.
Санек Совков Совков
https://www.youtube.com/watch?v=WcWiujd7GuE
Сергей Зимин
Крайне неудачное кино от шизофреника. Взять реальную проблему и сделать из нее откровенный бред это надо было суметь.
Санек Совков Совков
КОГДА УЖЕ НАЧНУТ ВЕШАТЬ ТАКИХ ПИСАК !??
Ирина52
Надоели Вы с Вашей Геббельсовской пропагандой по самое не могу! По стране рабов массовой ностальгии быть не может.
саша дмитренко
геббельс был учеником джугашвили)))
Евгений Гоголев
Геббельс Бандеру раком поставил, а через время на зоне Бандера высрал Сашко Дмитриенко.
Сергей Полосов
Не гавкай, дура!
Олег Самойлов
ирачьга! Полтора десятка камуняг со всех сайтов камунячьих друг дружку плюсующих-лайкующих и сидящих на 90% от всех остальных участников в игноре - это НЕ народ! Это мразь, падаль, отбросы!
Сергей Лепехов
Лживый антисоветский высер. Вторую экономику в мире после США (что признавали сами американцы), получается, рабы построили?..
саша дмитренко
конечно! под угрозой лагерей и первую можно выстроить)))
Евгений Гоголев
Сашко, зато у тебя во Львове свободно и холодно.
саша дмитренко
уточняйте период! при джугашвили-рабы! в конце своей истории жили по пословице-где бы не работать,лишь бы не работать))))
саша дмитренко
лепешкину-первую экономику /римскую империю/ выстроили рабы!
Александр Григоров
о каком рабстве речь...бред какой то ...за пьянку выгонят с работы ...он дорогу перешел и там тут же взяли
Сергей Полосов
Ты ашипсо. ЭТО не критерий оценки.
Александр Григоров
ну как ...автор же так ставит вопрос
Сергей Полосов
А мы каждому дураку уподобляться будем?
Александр Григоров
нет конечно ...но там каков вопрос таков ответ))))))))
Nikita Kopitov
В СССР экслуатации человека -человеком не было,ну а осужденные сами себя содержали причем отказы от работы не допускались,а не жили в зонах за счет налогов.
Евгений Гоголев
Такое было рабство в СССР, что "свободный" запад не может простить СССР 8часовой рабочий день "советских рабов".
Ирина52
Зато сейчас свободно работают 12 часов в день за 12 тысяч рублей. Это при том что одна коммуналка не меньше 4-5 тысяч обходится...
Владимир 123
В CCCР свободно можно было сменить место работы.а сейчас и рад бы да нет возможности,да и смысла большого нет,зарплаты в основном смешные
Олег Самойлов
Хватит врать, Ирка! З 12 тысяч работает убрщица Фрося Бурлакова! Но работает она на одном месте за эти 12 тысяч, через три-четыре часа она шлепает на другое место работы и там три-четыре часа за такие же 12 тысяч ударно решает половой вопрос, а далее перемещается на ТРЕТЬЕ место и на ТРЕТЬЮ зарплату в 12 тысяч! А вот про коммуналку в 4-5 тысяч - врать тебе не надоело? Если у тебя водичка хлещет круглосуточно непрерывно, во всех комнатах в квартире горит все, что только может потреблять электроэнергию, то ты будешь платить и семь тысяч! Но я видел платежки в Новосибирске и зимние, и летние, которые, кстати, весьма серьезно разнятся! Зимой подороже, ибо за отопление плата берется, а лтом - вообще копейки! Поскму, НЕ ВРИ, камуноиздная сволочь!
Олег Самойлов
И тебе тоже самое можно написать! Правда, при социализме можно было пьянствовать на одном месте работы, а как уж совсем допьешься, выгонят - на соседнюю проходную! И там продолжать можешь! Принцип социализма главный и основной в действии: где бы НИ работать, лишь бы НЕ работать!
Ирина52
У меня хорошая знакомая уже три места работы сменила по этой причине.Обещают 18-20. Реально платят 12 за 12 часов работы. Так что Вы либо не в теме, либо ,сами понимаете, кто...
Валерий Федосеев
Читать эту брехню-у-у-у тошно!!!!
Алексей
Ты прав!Ё Каждый всяк брешет себе на пользу.
Сергей Зимин
Что за тупой бред от тех кто понятия не имеет о том какие были порядки во времена Сталина и после.
Сергей Зимин
Надо же история давно показала что рабство неэффективно а тут еще находятся мудаки что не верят науке.
Санек Совков Совков
ну ! мудаков полна планета ...
саша дмитренко
ага)) и потому и сейчас распространено,,,
Александр Смолин
Какой то сплошной пиздежь, я работал, в те времена по всему союзу, отношения между людьми были отличные если ты не был упырем, монтировал загрузочное устройство на доменной печи в кривом роге, монтировал аглофабрику в Рустави, и везде отношения между людьми были классные, пока не начали делить по хатам. У меня нет претензий ни к грузинам ни к украинцам, тем более я свою молодость провел в Запорожье, там у меня живут родственники, и сейчас смотрю на простых людей, они такие же как были. Господин Кравчук первый решил отделиться, а потом поехало. Сейчас трудно разговаривать с родственниками, есть не понимание,признаки были и ранее, но думали все ерунда. А сейчас есть кому жару добавить в наши недомолвки, но я думаю не все сейчас кинулись решать проблемы за счёт наших родственников, и мы все равно любим и уважаем друг друга
саша дмитренко
пока в слух не заорали то что шептали по грязным саклям
Санек Совков Совков
Алексей
в 1987 году отдыхал в Боржоми........ все нормально было. Затемпературил пожилой армянин, житель Ахалкалаки. Что ему не понравилось не знаю, но в столовой он поругался с сотрудниками на грузинском, а по-русски сказал- они сволочи и вас русскими свиньями называют.
Николай Смирнов
Укропейцы давно следуют этим путём к заднеприводному счастью.
Владимир Шевченко
Обязанность трудится(согласно Конституции СССР) - это не рабство. Труд - дело благотворное и каждый должен есть свой собственный хлеб(по Библии), т.е. зарабатывать на хлеб.
Евгений Рудаков
Все работали по специальности, которую выбирали сами. Закончил училище слесарем - работаешь слесарем. Захотел работать электриком - переучился на электрика и никакого насилия. Не понравилось на одном месте - уволился. Учишься в институте: за полгода, минимум за три месяца до защиты диплома руководство института предлагает - миним. одно - максим. три должности инженера от Калуги до Владивостока на три года. Понравилось тебе, подошел производству - получишь квартиру через три-пять лет и работай до пенсии. Вот так мы учились и работали, уверенные в своём будущем. О рабстве знали только из истории Древнего Рима, Великобритании и США.
Олег Самойлов
Ой! Как интересно и весело жилось в СССР! Просто песня! Вот, например, мой одноклассник по школе №127 в городке Новосибирске, окончил школу в 1969 году, отслужил срочную там же, в Новосибирске во Внутренних войсках, поступил в ВУЗ по РЕКОМЕНДАЦИИ командования части и Особого отдела эту часть курировавшего, окончил в 1977 году и пошел ударно трудиться на завод, где перед службой срочной работал. Доработался до главного инженера этого завода, "Сибсельмаш" назывался и называется! Но жил он С РОДИТЕЛЯМИ до середины девяностых! С женой и двумя детишками! В хрущебе-двухе! С проходной комнатой! Сначала с обеими родителями, потом только с мамой Сереги (Его звали Сергей, а по фамилии он Клетченко!), потом и мама ушла... А вот когда уже он стал ГЛАВНЫМ инженером заводишка, то тогда смог КУПИТЬ квартиру себе и детишкам помог. Ну, и про "...получил квартиру - и работай до пенсии..." ВЕРНО! Получил квартиру (только НЕ "...через три-пять лет...", а несколько поболее! Через 3-5 лет получали квартиры в Тьму-Таракании!) и ПОПРОБУЙ уволиться с предприятия! СДАЙ квартирку и волен увольнятся на все четыре стороны! Квартира при СССР была ЦЕПЬЮ для работяги! ДО получения квартиры - срок все время сокращался и ты мог надеяться, что получишь квартиру, а как получил - над тобой Дамокловым мечом она висела! Хочешь перейти на другое предприятие? ВПЕРЕД! НО!!! СДАЙ квартиру!
Леший Дремучий
С мразью-аффтырем и подонками-"очевидцами" все ясно. Только вот почему эта грязная стряпня так сильно перекликается с позицией "гаранта" про калоши в СССР?
Валерий Алексеев
Почитал про жертв треклятого социализма и колхозного рабства. Аж заплакать захотелось, но слеза не выдавливается. То ли было дело при свободном и счастливом труде на помещичьих и байских полях.
Николай Смирнов
Родился и вырос в колхозе, рабство было страшное, с мая по октябрь, а потом и вовсе кошмар. Водители, трактористы, комбайнёры, механики собирались в каптёрке в гараже в домино козла забивали, в шашки, шахматы играли, потом бежали в сельпо за поллитрой и по стопарику перед обедом. А один раб заявлялся на работу к 12 часам и говорил другим рабам - Рабочий на заводе полсмены отстоял, а я только проснулся. А хули на замёрзших и заснеженных полях зимой делать?
Валерий Алексеев
Весь мир пашет, сеет, косит и т.д. И рабами себя не считает. Есть все хотят. Тракторист за шахматами - это в кино. Механизаторы всю зиму занимаются капитальным ремонтом техники. Опять же вывозят навоз с ферм на поля, чистят сельские дороги, подвозят корма для скота. Зима требует больше работы в личном подсобном хозяйстве. Зимой скотину тяжелее прокормить. Колхозы не занимаются родами, для этого есть роддома и акушерские пункты. Сельпо были далеко не в каждом селе. Поголовное пьянство сельчан - это гнусная ложь.
Руслан Богомолов
СССР строил коммунизм. Проследите логику - от коммунистической общины к капиталистическому СВОБОДНОМУ ЛИБЕРАЛЬНОМУ обществу человечество шло через рабовладение и феодализм. Спрашивается - почему возвращение от капитализма к коммунизму должно эти стадии проскочить? Только потому, что Маркс сотворил свою утопичную теорию? Наивно.
Руслан Богомолов
Добавлю об этом подробнее здесь - https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43406207074/Doroga-k-kommunizmu-i-eyo-uhabyi?utm_referrer=mirtesen.ru .
Валерий Алексеев
Сам-то понял, что написал, свободный либеральный общественник?
vladimir bedarev
Коммунизм на Руси был ещё в эпоху Ивана Грозного- это новгородское вече.
Ирина52
Не надо путать коммунизм и демократию как механизм голосования
Семен Жаров
Сторонники рабства в СССР!... ... ГДЕ и КАК СССР брал рабочих, если в СССР были лишь РАБЫ-КРЕСТЬЯНЕ (Или КРЕПОСТНЫЕ!) и РАБОВЛАДЕЛЬЦЫ (КРЕПОСТНИКИ!)???... ... Познакомьте народ современной России с КРЕПОСТНИКАМИ (Рабовладельцами!), разбогатевшими на ПРОДАЖЕ живых крепостных -- ведь ещё в царской России вовсю торговали даже МЕРТВЫМИ ДУШАМИ крепостных!!!... ... НЕ сможете?... Прикусите свои языки, ЛЖЕЦЫ!!!
Marija
Эх ,Семен Семеныч !Кроме Гоголя читал ли что нибудь ?! А история интересная штука ! При царе Россия была мировой и богатейшей державой , и люди жили не в пример сегодняшней .Но вряд ли поймещь , жаль тебя ...
Александр Виноградский
у моих крестьянских деда и бабушки рожено было 12 детей, а выжило 7, старшая из выживши моя Мама 1918 г..р. Те, кто родились в "мировой и богатейшей" не выжили
Александр Виноградский
прошу прощения, 1919
Олег Самойлов
В деревне брали рабов на заводы! В ДЕРЕВНЕ, Сеня! 16 миллионов молодых, сильных, крепких, здоровых, ебких мужиков из деревни выдернули, от дома, семьи, от девок деревенских и в общагу, в одну комнатку по три-десять человек! И НИКУДА оттуда НЕ сбежишь! Паспорта нет, денег нет и жилья ТОЖЕ НЕТ! Беги! Куда? В свою деревню? Придут и под конвоем назад вернут! Это в первый раз, а во второй - на лесоповал пойдешь, лес валить пилой двуручной в одиночку! И пила будет с прекрасными КРУГЛЫМИ зубьями!
Скиф Туран
ЖИЗНЬ РАБОЧИХ ПРИ Сталине. Документ № 480 Справка Организационно-инструкторского отдела ЦК ВКП(б) о «нездоровых» политических настроениях рабочих текстильных предприятий Вичуги и Иванова. 14.02.1933 Отдельные слои рабочих, связанные с сельским хозяйством, на почве снижения их пайка и перевода их детей на снабжение сельпо группами являются в фабричные организации, угрожая невыходом на работу. На протяжении января имели место следующие факты: Групповой саботаж проявляют запасные подмастера и заправщики основ фабрики им. Ногина, требуя получения пайка основных рабочих. 9 января 1933 г. помощнику директора по снабжению фабрики [им.] Ногина группа в 20 чел. заявила: «Если снимете детей со снабжения ЗРК, то снова вынуждены бастовать». Другая группа в 40 чел. пришла к директору с заявлением: «Задушили рабочих, нет ни хлеба, ни денег». В январе в редакцию «Известий» поступило коллективное письмо от трех рабочих Меланжевого комбината, 2 рабочих фабрики им. Дзержинского и фабрики «БДМ» (Иваново) следующего содержания: «Мы, старшие рабочие, при капиталистическом строе так не жили, как сейчас. Текстильщики получают по 100 руб. в мес., по твердой цене один хлеб, остальное — на рынке. Дети наши увядают от недоедания, не видят молока и сахара, картофель на рынке продается по штуке, в столовых — мороженый картофель и вода. Жить так дальше нельзя, в массах ропот и недовольство, говорят о выступлении по типу Вичуги и Тейково». Зам. заведующего Оргинстра ЦК Бальян Инструктор Оргинстра Немировская РГАЭ. Ф. 8043. Оп. 11. Д. 73. Л. 164–165. Заверенная копия.
Олег Самойлов
А вот в 1917 году ДО Рождества Христова из 12 детишек выживало 1-2! Иногда ТРИ!
Ирина52
А Вы читали? Хотя бы мемуары интеллигентов из числа "ходивших в народ" народовольцев - сторонников теории "малых дел"? Сельских врачей и учителей? Что такое "хождение в кусочки" слышали? Почему ели хлеб с мякиной и что это такое - мякина - в курсе? Просто из нелюбви к французским булкам или с голодухи? Не в СССР, а именно в процветающей по Вашим словам РИ!
Ирина52
Та же картина у моих прабабки и прадеда. Родились 12, выжили 6,хотя остались сиротами в 1918. Выжили благодаря советской власти
Ирина52
Интересно, но если "рабам", ставшим горожанами, выдавали паспорта, они могли учиться, получать специальность. Кстати,на рабфак рабочих брали, как крестьян.Академик Спиркин нам,студентам МГУ, рассказывал, как его, пастушка, отправили на рабфак. Затем институт,аспирантура и так далее. Вот уж поистине судьба "раба"!
Олег Самойлов
Да брось ты чушь нести! Одного отправили на учебу, а два десятка ТУТ ЖЕ, АВТОМАТОМ, были исключены из списка возможных абитуриентов!
Семен Жаров
Сам себя РУГАЮ и ЖАЛЕЮ, Marija, что в святые годы крепостничества Российского НЕ жил, и НЕ мог освободить Землю Российскую от стонов и слёз бояр русских, отказывающихся, даже под смертельной угрозой жизни своей, принять в своё крепостничество и за свой стол лишних людей Российских, рвущихся в Рай крепостничества!!!
Семен Жаров
Скиф Туран, Этот документ ВАЖЕН лишь КАК ПРИЗНАНИЕ большевиков о своих НЕдоработках!!!... ... БОЛЕЕ важного документа -- реакция и действия власти большевиков по ликвидации (По устранению!) рабочих претензий -- Вы и НЕ показали!!! ------------------------------------- Скиф Туран, Вы, как ТЕ, КТО передачи "Следствие вели..." и "Легенды Советского сыска!" используют для доказательства, что СССР -- СПЛОШНОЙ криминал, а НЕ страна!!!... ... Хотя эти передачи очень хорошо описываются словами Жеглова, что важен не факт КРАЖИ, а факт РАСКРЫТИЯ этой кражи!!!
Семен Жаров
Олег, прекрасно знаю Ваш метод ухода от прямого ответа (Для увода разговора в сторону!)!!!... ... Без прямого ответа на мой прямой вопрос о разбогатевших крепостниках на ПРОДАЖЕ живых крепостных в СССР --- смело ПРИКУСИТЕ свой ЯЗЫЧОК!!!
Скиф Туран
Экономической основой сталинского СССР, который сейчас культивирует в РФ госпропаганда, являлась сверх эксплуатация села. По уровню экономического и административного прессинга это были самые тяжелые времена для русских крестьян.
Александр Виноградский
Мама учитель, тётя Олю инж., тёти Клава и Рая врачи, дядя Ваня учитель и дядя Коля механизатор в родном селе, дядя Шурик фельдшер в Ханты-Мансийском НО, все порядочные люди с свободно избранными профессиями. Автор, а какова Ваша семья?
Скиф Туран
На работе обычный советский человек, при Сталине, имел только обязанности (за малейшее неисполнение которых грозил штраф либо лагерь) и крайне ограниченный список прав — вроде права выбрать секретаря комсомольской ячейки, что подавалось как дивное и прогрессивное советское изобретение. Добавьте к этому жизнь в бараке, питание хлебом с картошкой, а также общую атмосферу недоверия, доносительства и пропаганды — и вы получите практически полную картину жизни в сталинском СССР.
Александр Виноградский
Да что Вы говорите! Вам сколько лет от роду, турок? Я в это время был "в меру упитанным... и в расцвете сил". Вот насчёт жилья, Вы правы, только наша семья жила не в бараке, а в цокольном этаже в комнате коммунальной квартиры. Ваши из ЕС постарались до 1943 года. Впрочем, Вам всё равно - правда, неправда, правда то, за что имеешь бонусы, не так ли?
Скиф Туран
Судя по фамилии ты жид, а жидам в СССР всегда хорошо жилось. Не вангуй чтоб клоуном не казаться! Русские , когда ты в коммуналке жил, жили в землянках и бараках за забором предприятия.
Скиф Туран
Голода 1946—1947 гг. в СССР могло не быть, поскольку государство располагало достаточными запасами зерна. Одна его часть, не самая крупная, экспортировалась. В течение 1946—1948 гг. экспорт составлял 5,7 млн т зерна, что на 2,1 млн т больше экспорта трёх предвоенных лет. Другая, основная часть запасов никак не использовалась. На неприспособленных для хранения складах зерно портилось настолько, что не годилось к употреблению. По неполным подсчётам за 1946—1948 гг. в целом по СССР было начисто загублено около 1 млн т. зерна, которого могло хватить многим голодающим. Страх голодной смерти привёл к небывалому росту преступности (за хищения хлеба в 1946-47 годах были осуждены около 400 тыс. человек) и, как следствие, к увеличению числа заключённых в советских лагерях, труд которых использовался всё шире.
Николай Смирнов
Где автор столько лжецов и дураков насобирал, с дурацкими рассказами об "ужасах" в СССР? В СССР не было безработицы, не было бомжей, образование было бесплатное, кто хотел, тот учился, сам выбирал место жительства и работу. На предприятиях давали квартиры или комнаты в общежитиях, до получения квартиры. Кто не сидел и не ждал золотую рыбку хорошо зарабатывали, быстро получали квартиры или строили дома, а не хныкали. Я родился и вырос в колхозе, никто у нас никакие колоски никогда не собирал. Какие в попу колоски? Дай бог хлеба скосить вовремя да убрать до дождей, а в дожди никакие гнилые колоски никому и на ... были не нужны.
Галина Вандышева
Не знаю в какой стране жили этот автор и комментаторы. Мой отец-Добренький Иван Петрович совместно с такими как сам демобилизованными солдатами в 1933 году построил коммуну в Житомирский обрасти ,г. Дзержинск. Был коммунистом, парторгом в колхозе и работал на грузовой машине. Мама в колхозе была звеньевой на сахарной свекле.В 1941г. отец ушел на фронт в звании лейтенанта красной армии и погиб в 1944 при освобождении Перекопа в Крыму. Мама с двум детьми эвакуировалась за Волгу и вскоре там родилась. То есть она была на 5-ом месце ,когда отец ушел на войну. После освобождени Украины мы вернулись домой. там закончила 10 класов и уехала в г. Ангарск на пуск цемзавода. Работала там в лаборатории. В 1962 году приехала на пуск цемзавода в г. Рыбница МССР. Потом перешла на трикотажно-бельевую фабрику тоже ее только построили и запустили в производство. Закончила Бендерский техникум легкой промышленности. Вышла замуж , имею два сына и дочь. Получили бесплатно трех-комнатную квартируМуж всю жизнь работал по механической части и на цемзаводе и на РТБФНа пенсию ушла в должности начальника красильно-отделочного производства. В трудовой одни поощрени и грамоты.В общественной жизни была и народным дружинником. За что имею грамоту от МВД МССР. Выступала в вокально-инструментальном ансамбле фабрики. По гражданской обороне участвовала посто нно в соревнованих дружин.После развала СССР рухнуло все-- и учеба и работа детей и внуков. Конечно, кто не работал честно, тот при развале рвал везде и все. Теперь они богатенькие Буратинки, а мы ......
Олег Самойлов
Не биогрфия, а просто СОВЕТСКАЯ песня!
Лариса Голубицкая
Автор,а с какой целью вы написали этот пасквиль? Больше писать не о чем? Прямо не статья а ужас как выживали наши деды!Но вот что то я не припомню чтобы бабушка хаяла это время!Как это модно сейчас пинать Сталина и Советы! Наверное потому,что не доросли до того времени?

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