СССР был страной свободного труда или страной рабов?

тропой самурая Что же построили в конце концов после долгих лет террора и репрессий? Получилась ли страна для освобождённого туда или построили страну тотального рабства сменив "орла" на "звезду"? Автор не предлагает никаких личных убеждений.
тропой самурая Что же построили в конце концов после долгих лет террора и репрессий? Получилась ли страна для освобождённого туда или построили страну тотального рабства сменив "орла" на "звезду"? Автор не предлагает никаких личных убеждений.
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