В думе ХМАО появится ещё один депутат, получающий зарплату из бюджета

В думе Ханты-Мансийского автономного округа появится ещё один депутат, который будет работать на постоянной профессиональной основе, то есть будет получать заработную плату за счет налогоплательщиков (из бюджета ХМАО).
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