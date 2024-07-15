Экс-глава СБУ Наливайченко и экс-руководитель СНБО Украины Литвиненко заочно арестованы

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-главу Службы безопасности Украины (СБУ) Валентина Наливайченко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко по делу о военных преступлениях.