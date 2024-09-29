Что думают о новой ядерной доктрине РФ на Западе: Польша заявляет о «проклятии», Италия абстрагируется

Обновление ядерной доктрины РФ вызвало обеспокоенность Запада. Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ 14,6K прочтений 2 дня назад Западные политики активно обсуждают новую ядерную доктрину России.
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