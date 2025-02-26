Российский сержант помог взять опорный пункт ВСУ без потерь

Минобороны: Группа штурмовиков без потерь взяла опорный пункт ВСУ Группа штурмовиков во главе с сержантом Максимом Черновым заставила бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставить занимаемый ими опорный пункт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии