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Футбол. Кубок России. «Краснодар» по пенальти обыграл «Факел»

Футбол. Кубок России. «Краснодар» по пенальти обыграл «Факел»

Основное время матча завершилось вничью — 1:1. На 59-й минуте хозяева поля открыли счет (Ковалев), а буквально через пару минут после скидки Садчикова Оздоев забил ответный гол.

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