Кристина Резцова о матери: «Она всегда мне говорила: «Ничего страшного, спорт – это все фигня. Главное оставаться человеком»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова ушла из жизни 19 октября 2023 года. 16 декабря ей исполнилось бы 60 лет.
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