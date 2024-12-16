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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристина Резцова о матери: «Она всегда мне говорила: «Ничего страшного, спорт – это все фигня. Главное оставаться человеком»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова ушла из жизни 19 октября 2023 года. 16 декабря ей исполнилось бы 60 лет.

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