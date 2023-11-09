Главе ведомства представят доклад о расследовании обстоятельств нападения на сотрудников администрации города Димитровграда в Ульяновской области

В одном из телеграм-каналов сообщается о том, что при проведении контрольных мероприятий сотрудниками администрации города Димитровграда с целью выявления точек незаконной торговли один из торговцев рынка напал на них.
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