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Царьград

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Резаи: Иран создаст зону ограничения доступа в Ормузском проливе

Резаи: Иран создаст зону ограничения доступа в Ормузском проливе

Мохсен Резаи сообщил, что Иран создаст зону с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива. США атаковали иранские танкеры, в ответ Иран нанес удары по американским объектам в этом районе.

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