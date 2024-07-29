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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Түбән Кама хәрбиенең әнисенә Рәхмәт хаты тапшырдылар

Махсус хәрби операциядә алгы сызыкта илебезне намус белән саклаучы чын герой тәрбияләгән. Шушы көннәрдә Түбән Камада яшәүче Ольга Дувалова кунаклар – шәһәр хакимияте вәкилләрен кабул итте, алар хатын-кызга Рәхмәт хаты тапшырды.

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