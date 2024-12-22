Россиянам раскрыли, что сделает ипотеку доступнее

Ипотечный рынок в России сможет оживить снижение Центробанком ключевой ставки до 9–10% годовых. Это, в свою очередь, повлечет снижение ипотечных ставок до нормального уровня как для вторичной недвижимости, так и для льготных программ на жилье в новостройках, рассказала «Ридусу» эксперт по жилой недвижимости Мария Кудреватых.