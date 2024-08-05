Экс-замглавы Барнаула Шеломенцеву продлили срок ареста, а дело передали в другой суд

Первое заседание по уголовному делу против Шеломенцева прошло 1 августа Первое заседание по уголовному делу против бывшего замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева состоялось 1 августа 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии