Один из самых известных киллеров 90-х выходит на свободу: Саша Солдат вновь на воле Елена ГалицкаяАлександр Пустовалов, известный как Саша Солдат, вышел на свободу из колонии строгого режима в посёлке Монино в Московской области.
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