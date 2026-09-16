The Amazing Race Host Phil Keoghan Celebrates Season 39's 'Really Strong Women,' And Cooks Up Ideas For Milestone Season 40

The Amazing Race host Phil Keoghan talks to TVLine about what's to come in Season 39 and beyond.The Amazing Race host Phil Keoghan talks to TVLine about what's to come in Season 39 and beyond.
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