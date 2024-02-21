Депутат бундестага Гизи предложил на 48 часов прекратить поставки оружия Киеву

Известный немецкий левый политик, депутат бундестага Грегор Гизи заявил, что Запад должен предложить России согласиться на 48-часовое перемирие на Украине в обмен на 48-часовое прекращение поставок оружия Киева.
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