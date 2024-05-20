На крымских пляжах будут дежурить около тысячи матросов-спасателей

На крымских пляжах этим летом будут дежурить около тысячи матросов-спасателей, пишетКрымское информационного агентство, цитируя заместителя руководителя территориального органа, главного государственного инспектора по маломерным судам РК ГУ МЧС Крыму Александра Зраенко.
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