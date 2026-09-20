Gold Shines: Safe-Haven Rebound Defies Aggressive Fed Rate Hikes Gold Futures COMEX:GC1! RT_Money In this Weekly Market Forecast, we will analyze Gold for the week of Sep 21 - 25th.
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