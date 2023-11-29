Газета Politico "удостоила" главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину звания главного "разрушителя" 2023 года за вклад в укрепление русской экономики.
Глава ЦБ Набиуллина стала "разрушителем" года по версии Politico
Комментарии
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Александр Беляев
А что, больше некому оценить "деятельность Эльвиры"!?
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20 час.
Александр Глущенко
И чмошника мохнатого не забыли )) Неужели за гастроили по ес и америке ? за вечную, заунывную-- "у Курского вокзала , стою я молодой , подайте Христа ради червонец золотой" ..
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20 час.
Александр Глущенко
Сейчас стуча и гремя копытами прибегут критики из лимитрофоф и прочие "Икономисты всепропальщики"..
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20 час.
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