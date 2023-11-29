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Глава ЦБ Набиуллина стала "разрушителем" года по версии Politico

Глава ЦБ Набиуллина стала "разрушителем" года по версии Politico

Газета Politico "удостоила" главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину звания главного "разрушителя" 2023 года за вклад в укрепление русской экономики.

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Комментарии
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Александр Беляев
А что, больше некому оценить &quot;деятельность Эльвиры&quot;!?
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20 час.
Александр Глущенко
И чмошника мохнатого не забыли )) Неужели за гастроили по ес и америке ? за вечную, заунывную-- &quot;у Курского вокзала , стою я молодой , подайте Христа ради червонец золотой&quot; ..
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20 час.
Александр Глущенко
Сейчас стуча и гремя копытами прибегут критики из лимитрофоф и прочие &quot;Икономисты всепропальщики&quot;..
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20 час.

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