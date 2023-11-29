Глава ЦБ Набиуллина стала "разрушителем" года по версии Politico

Александр Беляев А что, больше некому оценить "деятельность Эльвиры"!?

Александр Глущенко И чмошника мохнатого не забыли )) Неужели за гастроили по ес и америке ? за вечную, заунывную-- "у Курского вокзала , стою я молодой , подайте Христа ради червонец золотой" ..