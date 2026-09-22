Эксперт назвал длинные голосовые неуважением ко времени собеседника

Нажал кнопку – высказался. Получателю же приходится прослушивать сообщение и искать в потоке сознания важное.
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