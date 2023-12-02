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Кевин Дюрэнт о попадании в Топ-10 по очкам в НБА: «Это был долгий путь»

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт вошел в Топ-10 НБА по набранным очкам за всю историю. По ходу матча с «Денвером» (111:119) Дюрэнт обошел легенду лиги Мозеса Мэлоуна, в активе которого 27 409 очков за карьеру.

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