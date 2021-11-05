smi.today

1 682 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Цены на нефть в Азии пошли вверх на фоне действий ОПЕК+

Цены на нефть в Азии пошли вверх на фоне действий ОПЕК+

Нефть подорожала в Азии, компенсировав некоторые недавние потери после того, как страны соглашения ОПЕК+ проигнорировали призыв увеличить поставки и решили продолжить более постепенное восстановление добычи, 5 ноября сообщает агентство Reuters.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх