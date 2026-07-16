Володин: поддержка преподавателей ВГИК — основа для воспитания будущих талантов

Важно создать условия для преподавателей ВГИКа, чтобы мастера в стенах этого вуза имели все возможности передавать знания молодому поколению, отметил Председатель Госдумы, Председатель Попечительского совета вуза Вячеслав Володин.
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